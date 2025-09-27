Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: реновация затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/efimov-2044664812.html
Ефимов: реновация затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы
Ефимов: реновация затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы - РИА Новости, 27.09.2025
Ефимов: реновация затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы
В рамках программы реновации расселение затронуло почти 230 старых жилых домов на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:12:00+03:00
2025-09-27T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В рамках программы реновации расселение затронуло почти 230 старых жилых домов на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Переселение жителей по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 227. Уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой или находятся в процессе переселения более 14,6 тысячи семей – свыше 36,6 тысячи москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего в программу реновации в округе вошли 1062 старых дома. В них живут свыше 209 тысяч москвичей.Расселение в рамках реновации затронуло 12 районов на востоке Москвы. В районе Северное Измайлово программа коснулась 41 здания, в Измайлове – 38 зданий, а в Перове – 31 здания, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме в рамках программы реновации, расположенном в районе Проспект Вернадского.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: реновация затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы

Ефимов: программа реновации затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В рамках программы реновации расселение затронуло почти 230 старых жилых домов на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение жителей по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 227. Уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой или находятся в процессе переселения более 14,6 тысячи семей – свыше 36,6 тысячи москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в программу реновации в округе вошли 1062 старых дома. В них живут свыше 209 тысяч москвичей.
Расселение в рамках реновации затронуло 12 районов на востоке Москвы. В районе Северное Измайлово программа коснулась 41 здания, в Измайлове – 38 зданий, а в Перове – 31 здания, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме в рамках программы реновации, расположенном в районе Проспект Вернадского.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала