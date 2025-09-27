https://ria.ru/20250927/efimov-2044664812.html
Ефимов: реновация затронула почти 230 старых домов на востоке Москвы
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В рамках программы реновации расселение затронуло почти 230 старых жилых домов на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение жителей по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. На сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 227. Уже переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой или находятся в процессе переселения более 14,6 тысячи семей – свыше 36,6 тысячи москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в программу реновации в округе вошли 1062 старых дома. В них живут свыше 209 тысяч москвичей.
Расселение в рамках реновации затронуло 12 районов на востоке Москвы. В районе Северное Измайлово программа коснулась 41 здания, в Измайлове – 38 зданий, а в Перове – 31 здания, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме в рамках программы реновации, расположенном в районе Проспект Вернадского.