Россия не принимает обвинения в адрес КНДР по вопросу ДВЗЯИ, заявили в МИД

https://ria.ru/20250927/dvzyai-2044723817.html

2025-09-27T01:09:00+03:00

2025-09-27T01:09:00+03:00

2025-09-27T01:23:00+03:00

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Попытка обвинить КНДР в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом, абсолютно недопустима, основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к договору, заявили в МИД РФ.ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2024 года заявлял, что Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), как только это сделает Вашингтон.Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, 26 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоялась 14-я Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По данным МИД, подобная Конференция созывается раз в два года до того момента, пока он не вступит в силу, и консенсусом решает вопрос о том, какие меры могут и должны быть приняты для скорейшего выполнения условий, необходимых для начала полноценного функционирования ДВЗЯИ."Ранее Российская Федерация была неизменной участницей таких конференций и вносила существенный вклад в составление их итоговых документов. Обстоятельная и энергичная работа по проекту декларации состоявшейся Конференции велась нами и в этот раз, однако результаты продолжавшихся несколько месяцев консультаций с представителями других государств наглядно продемонстрировали непреодолимый разрыв во взглядах России и стран Запада на то, какие шаги должны быть предприняты для достижения фундаментальной цели Конференции", - отмечается на сайте МИД.При этом в МИД подчеркнули, что не могут принять содержащиеся в тексте итоговой декларации конференции обвинения в адрес КНДР."Текст итогового документа 14-й Конференции не отвечает нашим подходам. Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника – Корейской Народно-Демократической Республики. В свое время Москва оказала помощь Пхеньяну в отражении агрессии объединенного Запада, а теперь наши союзники внесли неоценимый вклад в защиту территориальной целостности Российской Федерации. В этой связи мы не считаем возможным присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Более того, отмечаем, что подобные политически мотивированные выпады не соответствуют целям и задачам Конференции", - заявили в МИД.В МИД основной причиной невступления договора в силу называют обструкционистскую позиция США по отношению к нему."Именно сменяющие друг друга американские администрации уже без малого 30 лет не предпринимают никаких усилий для того, чтобы ратифицировать Договор. В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом. Позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением, которое оказывается на нее со стороны США и их союзников", - отметили в МИД.Все это, как указали в министерстве, сделало невозможным какое-либо "одобрение с нашей стороны итоговой декларации 14-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и лишило смысла наше участие в данном мероприятии даже в качестве наблюдателя"."Подчеркиваем, что Россия остается приверженной ценностям Договора. Ярким примером этому служит завершение 14 декабря 2023 года строительства российского сегмента (второго по величине в мире) Международной системы мониторинга – ключевой составляющей проверочного механизма ДВЗЯИ. Россия намерена и далее содействовать вступлению Договора в силу. Получится ли достичь данной цели – зависит, однако, не от нас", - добавили в МИД.

