Демократы опубликовали новые документы по делу Эпштейна
В новых документах по делу Эпштейна упоминаются Маск и принц Эндрю
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Демократы в комитете по надзору палаты представителей конгресса США заявили, что опубликовали частичные записи из новой партии документов по расследованию в отношении осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются американские миллиардеры Илон Маск и Питер Тиль, экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, а также британский принц Эндрю.
"В обнародованных документах содержатся упоминания возможных контактов между Джеффри Эпштейном и такими видными деятелями, как Илон Маск, Питер Тиль, Стив Бэннон и принц Эндрю", - говорится в пресс-релизе на сайте комитета.
Также документы включают журналы телефонных разговоров, копии журналов полетов, финансовой документации и информацию о распорядке дня Эпштейна.
Согласно сообщению комитета, в документах есть свидетельства того, что Тиль и Бэннон планировали встречи с Эпштейном, а также данные о планировавшейся поездке Маска на остров финансиста. Принц Эндрю указан в качестве пассажира самолета Эпштейна и, кроме того, в документах есть информация, которая может свидетельствовать о выплатах со стороны финансиста массажисткам от имени человека, указанного как "Эндрю".
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.