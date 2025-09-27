https://ria.ru/20250927/demokraty-2044753254.html

Демократы опубликовали новые документы по делу Эпштейна

2025-09-27T09:17:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

флорида

джеффри эпштейн

дональд трамп

стив бэннон

фбр

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Демократы в комитете по надзору палаты представителей конгресса США заявили, что опубликовали частичные записи из новой партии документов по расследованию в отношении осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются американские миллиардеры Илон Маск и Питер Тиль, экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, а также британский принц Эндрю. "В обнародованных документах содержатся упоминания возможных контактов между Джеффри Эпштейном и такими видными деятелями, как Илон Маск, Питер Тиль, Стив Бэннон и принц Эндрю", - говорится в пресс-релизе на сайте комитета. Также документы включают журналы телефонных разговоров, копии журналов полетов, финансовой документации и информацию о распорядке дня Эпштейна. Согласно сообщению комитета, в документах есть свидетельства того, что Тиль и Бэннон планировали встречи с Эпштейном, а также данные о планировавшейся поездке Маска на остров финансиста. Принц Эндрю указан в качестве пассажира самолета Эпштейна и, кроме того, в документах есть информация, которая может свидетельствовать о выплатах со стороны финансиста массажисткам от имени человека, указанного как "Эндрю". В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

сша

нью-йорк (город)

