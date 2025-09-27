Рейтинг@Mail.ru
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/danija-2044759062.html
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 27.09.2025
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:30:00+03:00
2025-09-27T10:30:00+03:00
в мире
копенгаген
дания
россия
ульф кристерссон
метте фредериксен
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_137:0:1911:998_1920x0_80_0_0_7f03f3c6c5b7a6f52cea444529f58d13.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление минобороны. В пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция предложила Дании свои средства для борьбы с беспилотниками для усиления мер безопасности в свете инцидентов с дронами, замеченными у датских аэропортов, и в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе. "Дания принимает предложение Швеции о предоставлении систем борьбы с беспилотниками к саммиту ЕС в Копенгагене на следующей неделе", - говорится в сообщении. В заявлении минобороны также указывается, что ВС Дании находятся в тесном контакте с союзниками. Телеканал TV2 ранее сообщал, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен обратился к коллегам из стран НАТО с просьбой помочь с дополнительными технологиями и мощностями на фоне ситуации с дронами в датском воздушном пространстве. На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://ria.ru/20250927/bundesver-2044758637.html
https://ria.ru/20250926/finlyandiya-2044526338.html
https://ria.ru/20250925/danija-2044237958.html
копенгаген
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_358:0:1689:998_1920x0_80_0_0_0a5d79e9f9ae9ad143b0800ba71daa81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, дания, россия, ульф кристерссон, метте фредериксен, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Копенгаген, Дания, Россия, Ульф Кристерссон, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками

Дания приняла от Швеции средства для борьбы с БПЛА перед встречей лидеров ЕС

CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Kronborg CastleДания
Дания - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Olivier Bruchez / Kronborg Castle
Дания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление минобороны.
В пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция предложила Дании свои средства для борьбы с беспилотниками для усиления мер безопасности в свете инцидентов с дронами, замеченными у датских аэропортов, и в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ
10:24
"Дания принимает предложение Швеции о предоставлении систем борьбы с беспилотниками к саммиту ЕС в Копенгагене на следующей неделе", - говорится в сообщении.
В заявлении минобороны также указывается, что ВС Дании находятся в тесном контакте с союзниками.
Телеканал TV2 ранее сообщал, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен обратился к коллегам из стран НАТО с просьбой помочь с дополнительными технологиями и мощностями на фоне ситуации с дронами в датском воздушном пространстве.
На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Финская полиция рассказала, сколько получает сообщений о беспилотниках
Вчера, 11:53
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Дании хотят разрешить сбивать дроны
25 сентября, 11:18
 
В миреКопенгагенДанияРоссияУльф КристерссонМетте ФредериксенДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала