Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление минобороны. В пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция предложила Дании свои средства для борьбы с беспилотниками для усиления мер безопасности в свете инцидентов с дронами, замеченными у датских аэропортов, и в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене на следующей неделе. "Дания принимает предложение Швеции о предоставлении систем борьбы с беспилотниками к саммиту ЕС в Копенгагене на следующей неделе", - говорится в сообщении. В заявлении минобороны также указывается, что ВС Дании находятся в тесном контакте с союзниками. Телеканал TV2 ранее сообщал, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен обратился к коллегам из стран НАТО с просьбой помочь с дополнительными технологиями и мощностями на фоне ситуации с дронами в датском воздушном пространстве. На этой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил в четверг, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

