На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая."На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале станции.

