Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 27.09.2025 (обновлено: 14:48 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/chp-2044783491.html
На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом
На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом - РИА Новости, 27.09.2025
На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом
На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T14:43:00+03:00
2025-09-27T14:48:00+03:00
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_2d7804addba938cdd0974978e218c963.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая."На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале станции.
https://ria.ru/20250926/grossi-2044654768.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_132:0:2369:1678_1920x0_80_0_0_40916caa4f5b455e29e3bd07276e7bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На ЗАЭС рассказали о ситуации с дизельным топливом

На ЗАЭС достаточно топлива для длительной работы резервных генераторов

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На площадке Запорожской АЭС достаточно запасов дизельного топлива для длительной работы резервных дизель-генераторов в автономном режиме, сообщает пресс-служба станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме. Функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале станции.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Гросси заявил, что собирается посетить ЗАЭС в будущем
Вчера, 17:46
 
Запорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала