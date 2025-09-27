https://ria.ru/20250927/chernyshenko-2044760259.html

Чернышенко и Кравцов поздравили педагогов детских садов с днем воспитателя

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравили педагогов системы дошкольного образования с профессиональным праздником, поблагодарив их за формирование у детей интереса к учебе и познанию мира. "Сегодня в системе дошкольного образования России трудятся свыше 637 тысяч педагогов. Это невероятно ответственные, заботливые и внимательные люди, которые прививают нашим детям традиционные ценности, формируют дальнейший интерес к учебе и познанию мира", - сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" предусмотрен комплекс мер поддержки, направленный на повышение профессионального статуса и создание комфортных условий труда. "Одна из важнейших задач – обеспечить их всеми необходимыми ресурсами и методическими материалами, чтобы работа в детском саду была современной, интересной и эффективной", - отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. Сейчас в стране функционирует более 32 тысяч самостоятельных детских садов и свыше 44 тысяч организаций, реализующих программы дошкольного образования.

