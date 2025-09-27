Рейтинг@Mail.ru
Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/bundesver-2044758637.html
Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ
Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2025
Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ
Немецкий бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры, пишет газета Bild со... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:24:00+03:00
2025-09-27T10:24:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
bild
бундесвер германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Немецкий бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры, пишет газета Bild со ссылкой на министерство внутренних дел Германии. По информации издания, глава немецкого МВД Александр Добриндт разрабатывает "секретный план" по усилению противодействия дронам. "Центральный элемент: бундесвер должен (получить – ред.) право сбивать беспилотники… если это единственное средство предотвращения серьезной катастрофы. Критерий для сбивания: нужно исходить из того, что БПЛА будет использован против жизни людей или объекта критической инфраструктуры", - говорится в материале. К этим объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты, сообщает издание. По его информации, план также предусматривает обнаружение и классификацию незаконно запускаемых беспилотников, использование электронных средств противодействия дронам и перехвата управления ими. Ранее Добриндт также заявлял о планах по усилению системы защиты от беспилотников на фоне увеличения числа инцидентов с дронами в стране. Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента. Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
https://ria.ru/20250927/merkel-2044755575.html
https://ria.ru/20250927/evropa-2044710145.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, александр добриндт, bild, бундесвер германии
В мире, Германия, Александр Добриндт, Bild, Бундесвер Германии
Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ

Bild: МВД ФРГ разрабатывает секретный план по усилению противодействия дронам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Немецкий бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры, пишет газета Bild со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.
По информации издания, глава немецкого МВД Александр Добриндт разрабатывает "секретный план" по усилению противодействия дронам.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Меркель хотела бы, чтобы России не было, заявил Володин
09:53
"Центральный элемент: бундесвер должен (получить – ред.) право сбивать беспилотники… если это единственное средство предотвращения серьезной катастрофы. Критерий для сбивания: нужно исходить из того, что БПЛА будет использован против жизни людей или объекта критической инфраструктуры", - говорится в материале.
К этим объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты, сообщает издание. По его информации, план также предусматривает обнаружение и классификацию незаконно запускаемых беспилотников, использование электронных средств противодействия дронам и перехвата управления ими.
Ранее Добриндт также заявлял о планах по усилению системы защиты от беспилотников на фоне увеличения числа инцидентов с дронами в стране.
Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Теперь только война: раскрыт план за атаками "русских" дронов на Европу
08:00
 
В миреГерманияАлександр ДобриндтBildБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала