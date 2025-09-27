Бундесвер может получить право сбивать беспилотники, пишут СМИ
Bild: МВД ФРГ разрабатывает секретный план по усилению противодействия дронам
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Немецкий бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры, пишет газета Bild со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.
По информации издания, глава немецкого МВД Александр Добриндт разрабатывает "секретный план" по усилению противодействия дронам.
"Центральный элемент: бундесвер должен (получить – ред.) право сбивать беспилотники… если это единственное средство предотвращения серьезной катастрофы. Критерий для сбивания: нужно исходить из того, что БПЛА будет использован против жизни людей или объекта критической инфраструктуры", - говорится в материале.
К этим объектам относятся, например, энергетическая инфраструктура, правительственные здания и аэропорты, сообщает издание. По его информации, план также предусматривает обнаружение и классификацию незаконно запускаемых беспилотников, использование электронных средств противодействия дронам и перехвата управления ими.
Ранее Добриндт также заявлял о планах по усилению системы защиты от беспилотников на фоне увеличения числа инцидентов с дронами в стране.
Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.