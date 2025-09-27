https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044809427.html
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 27.09.2025
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
Средства ПВО сбили с 13.00 до 17.00 мск семь украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили с 13.00 до 17.00 мск семь украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Двадцать седьмого сентября с 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Курской области и по два БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
Над российскими регионами сбили семь украинских беспилотников
