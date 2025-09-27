https://ria.ru/20250927/belgorod-2044815777.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждения получили 10 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждения получили 10 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал", — написал Гладков в Telegram-канале.Как сообщил губернатор, десять автомобилей были посечены осколками. Кроме того, повреждено остекление в коммерческом объекте и выбиты окна на двух этажах в многоквартирном доме. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
