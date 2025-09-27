https://ria.ru/20250927/belgorod-2044815777.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждения получили 10 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждения получили 10 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал", — написал Гладков в Telegram-канале.Как сообщил губернатор, десять автомобилей были посечены осколками. Кроме того, повреждено остекление в коммерческом объекте и выбиты окна на двух этажах в многоквартирном доме. Информация о последствиях уточняется.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

