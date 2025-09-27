Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов - РИА Новости, 27.09.2025
03:52 27.09.2025
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов - РИА Новости, 27.09.2025
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов
Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени,... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Баклажан богат клетчаткой, калием и антоцианами - растительными пигментами с антиоксидантной активностью. Они помогают регулировать уровень холестерина и улучшают работу печени", - сказала Лозикова. Однако, как отметила врач, в недозревших плодах может содержаться токсичное вещество соланин, вызывающее тошноту и головокружение. "Именно поэтому важно выбирать зрелые овощи и правильно их готовить", - заключила Лозикова.
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов

Врач Лозикова заявила, что баклажаны помогают регулировать уровень холестерина

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"Баклажан богат клетчаткой, калием и антоцианами - растительными пигментами с антиоксидантной активностью. Они помогают регулировать уровень холестерина и улучшают работу печени", - сказала Лозикова.
Однако, как отметила врач, в недозревших плодах может содержаться токсичное вещество соланин, вызывающее тошноту и головокружение.
"Именно поэтому важно выбирать зрелые овощи и правильно их готовить", - заключила Лозикова.
ОбществоАнастасия ЛозиковаПитаниеРоссия
 
 
