Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов - РИА Новости, 27.09.2025
Врач рассказала о полезных свойствах баклажанов
Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени,... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Баклажаны, богатые клетчаткой, калием и растительным пигментом антоцианом, способны регулировать уровень холестерина в организме и улучшать работу печени, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Баклажан богат клетчаткой, калием и антоцианами - растительными пигментами с антиоксидантной активностью. Они помогают регулировать уровень холестерина и улучшают работу печени", - сказала Лозикова. Однако, как отметила врач, в недозревших плодах может содержаться токсичное вещество соланин, вызывающее тошноту и головокружение. "Именно поэтому важно выбирать зрелые овощи и правильно их готовить", - заключила Лозикова.
