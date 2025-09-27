https://ria.ru/20250927/aeroport-2044746780.html

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения в работе аэропорта были введены в 6.39 мск. "Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.

