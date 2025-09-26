Рейтинг@Mail.ru
Звание "Почетный гражданин Ростовской области" получили два жителя региона - РИА Новости, 26.09.2025
16:40 26.09.2025
Звание "Почетный гражданин Ростовской области" получили два жителя региона
Звание "Почетный гражданин Ростовской области" получили два жителя региона - РИА Новости, 26.09.2025
Звание "Почетный гражданин Ростовской области" получили два жителя региона
Звание "Почетный гражданин Ростовской области" присвоили худруку Ростовского музыкального театра Вячеславу Кущеву и предпринимателю и меценату Ивану Саввиди,... РИА Новости, 26.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Звание "Почетный гражданин Ростовской области" присвоили худруку Ростовского музыкального театра Вячеславу Кущеву и предпринимателю и меценату Ивану Саввиди, сообщает правительство региона. С данной инициативой выступил губернатор области Юрий Слюсарь, в пятницу ее поддержали депутаты законодательного собрания региона. "Эта награда - не просто признание уже состоявшихся заслуг, но и мандат на усиление вашей роли в жизни области, на более активную работу на благо жителей Дона во всех направлениях - от культурной сферы до благотворительности. Искренне желаю вам на этом поприще успехов", - сказал Слюсарь. Кущев является художественным руководителем-генеральным директором Ростовского государственного музыкального театра, он заслуженный деятель искусств России. Является также председателем Общественной палаты Ростовской области. В 2019 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону". Саввиди руководит рядом успешных компаний, является директором по стратегическому и инновационному развитию производственно-коммерческой фирмы "Атлантис-Пак", известен как меценат и благотворитель: поддерживает спорт, культуру, общественные организации, восстановление православных святынь, творческое развитие молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Отмечен государственными наградами. Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин Ростовской области" являются широкая известность и общепризнанный авторитет у жителей Ростовской области благодаря длительной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной деятельности с выдающимися результатами для Российской Федерации и Ростовской области.
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской областиХудожественный руководитель Ростовского музыкального театра Вячеслав Кущёв на заседании законодательного собрания Ростовской области
Художественный руководитель Ростовского музыкального театра Вячеслав Кущёв на заседании законодательного собрания Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области
Художественный руководитель Ростовского музыкального театра Вячеслав Кущёв на заседании законодательного собрания Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Звание "Почетный гражданин Ростовской области" присвоили худруку Ростовского музыкального театра Вячеславу Кущеву и предпринимателю и меценату Ивану Саввиди, сообщает правительство региона.
С данной инициативой выступил губернатор области Юрий Слюсарь, в пятницу ее поддержали депутаты законодательного собрания региона.
"Эта награда - не просто признание уже состоявшихся заслуг, но и мандат на усиление вашей роли в жизни области, на более активную работу на благо жителей Дона во всех направлениях - от культурной сферы до благотворительности. Искренне желаю вам на этом поприще успехов", - сказал Слюсарь.
Кущев является художественным руководителем-генеральным директором Ростовского государственного музыкального театра, он заслуженный деятель искусств России. Является также председателем Общественной палаты Ростовской области. В 2019 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону".
Саввиди руководит рядом успешных компаний, является директором по стратегическому и инновационному развитию производственно-коммерческой фирмы "Атлантис-Пак", известен как меценат и благотворитель: поддерживает спорт, культуру, общественные организации, восстановление православных святынь, творческое развитие молодежи, пропаганду здорового образа жизни. Отмечен государственными наградами.
Основанием для присвоения звания "Почетный гражданин Ростовской области" являются широкая известность и общепризнанный авторитет у жителей Ростовской области благодаря длительной общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной деятельности с выдающимися результатами для Российской Федерации и Ростовской области.
