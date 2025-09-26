https://ria.ru/20250926/znanie-2044688854.html

Российское общество "Знание" подписало соглашение с Ширакским центром

Российское общество "Знание" подписало соглашение с Ширакским центром - РИА Новости, 26.09.2025

Российское общество "Знание" подписало соглашение с Ширакским центром

Российское общество "Знание" подписало соглашение о сотрудничестве с расположенным в Гюмри Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии... РИА Новости, 26.09.2025

в мире

гюмри

армения

российское общество "знание"

ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Российское общество "Знание" подписало соглашение о сотрудничестве с расположенным в Гюмри Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении, сообщает в пятницу пресс-служба Русского дома в Гюмри. Отмечается, что документ был подписан в ходе 12-й международной конференции "Историко-культурное наследие Ширака: актуальные вопросы арменоведения", организованной при поддержке Русского дома. Мероприятие объединило ведущих исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, занимающихся изучением богатейшего историко-культурного наследия армянского народа, заявили в пресс-службе. В работе конференции принял участие заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по региональному развитию Георгий Будный, который презентовал участникам проекты общества. "В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским обществом "Знание" и Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении в лице директора Армена Айрапетяна. Стороны выразили уверенность, что партнерство создаст новые возможности для научных обменов и совместных проектов", - отмечается в сообщении. По словам Будного, миссией общества "Знание" является распространение знаний во всех сферах человеческой деятельности. "Мы не ограничиваемся лишь академическими дисциплинами: мы смотрим шире, объединяя экспертов самых разных направлений", — отметил он.

гюмри

армения

2025

Новости

