Российское общество "Знание" подписало соглашение с Ширакским центром
«Знание» и Ширакский центр арменоведческих исследований подписали соглашение
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Российское общество "Знание" подписало соглашение о сотрудничестве с расположенным в Гюмри Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении, сообщает в пятницу пресс-служба Русского дома в Гюмри.
Отмечается, что документ был подписан в ходе 12-й международной конференции "Историко-культурное наследие Ширака: актуальные вопросы арменоведения", организованной при поддержке Русского дома. Мероприятие объединило ведущих исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, занимающихся изучением богатейшего историко-культурного наследия армянского народа, заявили в пресс-службе.
В работе конференции принял участие заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по региональному развитию Георгий Будный, который презентовал участникам проекты общества.
"В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским обществом "Знание" и Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении в лице директора Армена Айрапетяна. Стороны выразили уверенность, что партнерство создаст новые возможности для научных обменов и совместных проектов", - отмечается в сообщении.
По словам Будного, миссией общества "Знание" является распространение знаний во всех сферах человеческой деятельности. "Мы не ограничиваемся лишь академическими дисциплинами: мы смотрим шире, объединяя экспертов самых разных направлений", — отметил он.