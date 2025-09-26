Рейтинг@Mail.ru
Российское общество "Знание" подписало соглашение с Ширакским центром - РИА Новости, 26.09.2025
19:08 26.09.2025
Российское общество "Знание" подписало соглашение с Ширакским центром
ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Российское общество "Знание" подписало соглашение о сотрудничестве с расположенным в Гюмри Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении, сообщает в пятницу пресс-служба Русского дома в Гюмри. Отмечается, что документ был подписан в ходе 12-й международной конференции "Историко-культурное наследие Ширака: актуальные вопросы арменоведения", организованной при поддержке Русского дома. Мероприятие объединило ведущих исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, занимающихся изучением богатейшего историко-культурного наследия армянского народа, заявили в пресс-службе. В работе конференции принял участие заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по региональному развитию Георгий Будный, который презентовал участникам проекты общества. "В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским обществом "Знание" и Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении в лице директора Армена Айрапетяна. Стороны выразили уверенность, что партнерство создаст новые возможности для научных обменов и совместных проектов", - отмечается в сообщении. По словам Будного, миссией общества "Знание" является распространение знаний во всех сферах человеческой деятельности. "Мы не ограничиваемся лишь академическими дисциплинами: мы смотрим шире, объединяя экспертов самых разных направлений", — отметил он.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Российское общество "Знание" подписало соглашение о сотрудничестве с расположенным в Гюмри Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении, сообщает в пятницу пресс-служба Русского дома в Гюмри.
Отмечается, что документ был подписан в ходе 12-й международной конференции "Историко-культурное наследие Ширака: актуальные вопросы арменоведения", организованной при поддержке Русского дома. Мероприятие объединило ведущих исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, занимающихся изучением богатейшего историко-культурного наследия армянского народа, заявили в пресс-службе.
В работе конференции принял участие заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по региональному развитию Георгий Будный, который презентовал участникам проекты общества.
"В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским обществом "Знание" и Ширакским центром арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении в лице директора Армена Айрапетяна. Стороны выразили уверенность, что партнерство создаст новые возможности для научных обменов и совместных проектов", - отмечается в сообщении.
По словам Будного, миссией общества "Знание" является распространение знаний во всех сферах человеческой деятельности. "Мы не ограничиваемся лишь академическими дисциплинами: мы смотрим шире, объединяя экспертов самых разных направлений", — отметил он.
Заголовок открываемого материала