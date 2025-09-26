Суд продлил арест журналисту Смирнову по делу о вымогательстве

https://ria.ru/20250926/zhurnalist-2044654917.html

РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Советский районный суд Рязани продлил срок содержания под стражей главному редактору сетевого издания "Вид сбоку", члену партии "Яблоко" Константину Смирнову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В конце января суд заключил под стражу Смирнова, которому вменяют вымогательство в крупном размере, на следующий день - главного редактора рязанского выпуска "Новой газеты" Алексея Фролова, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Экс-журналистку Наталью Смольянинову суд отправил под домашний арест. Позднее Фролову меру пресечения смягчили, заменив также на домашний арест. Согласно данным сайта Советского районного суда, Фролову и Смольяниновой продлили сроки домашнего ареста. На пятницу суд назначил рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова. "Суд постановил... продлить срок содержания под стражей ", - огласила судья. По версии следствия, Смирнов вместе со Смольяниновой вымогали у исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за прекращение публикации порочащих его материалов. Фролов, как сообщалось на заседании суда, при посредничестве Смольяниновой получил от того же потерпевшего 100 тысяч рублей, а Роготовский в показаниях сообщил о достигнутой договоренности о ежемесячном платеже в том же размере в течение года. В апреле Фонд капремонта многоквартирных домов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщал о назначении нового руководителя, и.о. гендиректора фонда стал Альберт Керян.* Признан в России иноагентом

