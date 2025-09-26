https://ria.ru/20250926/zhimerina-2044591932.html

Жимерина: ЦФА станут неотъемлемой частью финансовой экосистемы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Цифровые финансовые активы (ЦФА) из экспериментального инструмента инвестиций станут неотъемлемой частью российской финансовой экосистемы и потребуют участия банков в качестве финансовых инженеров и доверенных посредников, заявила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства (МСП) ПСБ Ирина Жимерина. "Традиционный банковский кредит перестает быть основным инструментом на рынке финансирования, а потребности малого и среднего бизнеса требуют все большей гибкости, скорости и простоты решений", — приводит пресс-служба слова Жимериной, которые та сказала на XXII Международном банковском форуме в Сочи в рамках круглого стола "Банки и малый бизнес: поиск решений, новые рынки капитала". Он добавила, что если банки не предложат таких решений, то за них это сделают другие — финтех компании, технологические платформы, прямые инвесторы. Ключевая задача кредитных организаций сегодня — переосмыслить свою роль в новой экосистеме финансирования МСП. По ее словам, ЦФА предоставляют предпринимателям дополнительные возможности для привлечения финансирования. Сейчас рынок ЦФА для малого и среднего бизнеса еще формируется, популяризация этого инструмента и снижение ключевой ставки ЦБ в перспективе приведут к расширению его использования. "Рынок ЦФА в России находится на переломном этапе: с одной стороны, он демонстрирует рост пользовательской базы и расширение инструментария, с другой — сталкивается с серьезными структурными и регуляторными ограничениями. Ключевыми точками роста интереса к этому инструменту станут устранение налоговых барьеров, развитие вторичного рынка и интеграция с традиционным финансовым сектором", — указала она. Жимерина убеждена, что банки могут и должны стать ключевым игроком новой финансовой экосистемы. Кредитные организации могут предлагать ЦФА как комплексный сервис — консультации клиентов, структурирование выпуска, размещение через банковскую или партнерские платформы, кастодиальное обслуживание и другие услуги, которые помогут клиентам привлекать дополнительное финансирование, а банкам, в свою очередь, — развивать новое продуктовое предложение. Также банки могут выступать андеррайтером выпуска, покупать первый транш ЦФА клиента, обеспечивая начальную ликвидность и сигнализируя рынку о качестве актива.

