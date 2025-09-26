Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН
00:55 26.09.2025
Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН
Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что никто не обратит внимание на его выбор обуви на Генассамблее ОНН, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
в мире
сша
нью-йорк (город)
владимир зеленский
чей боуз
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что никто не обратит внимание на его выбор обуви на Генассамблее ОНН, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.“Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?” — написал он.Так Боуз прокомментировал фотографию Зеленского, сделанную на полях Генассамблеи. На ней глава киевского режима обут в кроссовки с высокой подошвой.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии ГА ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также во время мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
сша
нью-йорк (город)
2025
Новости
1920
1920
true
в мире, сша, нью-йорк (город), владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что никто не обратит внимание на его выбор обуви на Генассамблее ОНН, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
“Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?” — написал он.
Ботинки Владимира Зеленского
© Аккаунт BowesChay в соцсети X
Ботинки Владимира Зеленского
Так Боуз прокомментировал фотографию Зеленского, сделанную на полях Генассамблеи. На ней глава киевского режима обут в кроссовки с высокой подошвой.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии ГА ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также во время мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
