Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН

Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, надеялся, что никто не обратит внимание на его выбор обуви на Генассамблее ОНН, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вы можете представить, что на полном серьезе надеваете вот это и надеетесь, что никто не обратит внимания?" — написал он.Так Боуз прокомментировал фотографию Зеленского, сделанную на полях Генассамблеи. На ней глава киевского режима обут в кроссовки с высокой подошвой.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии ГА ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также во время мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

