Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии
Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:50:00+03:00
2025-09-26T17:50:00+03:00
2025-09-26T20:35:00+03:00
БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Так он ответил на безосновательные утверждения главы киевского режима о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками."Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", — написал он в Facebook*. Ранее в пятницу Зеленский заявил, что венгерские дроны-разведчики якобы могли добывать информацию о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
