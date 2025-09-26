Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 26.09.2025 (обновлено: 20:35 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044655954.html
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии - РИА Новости, 26.09.2025
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии
Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:50:00+03:00
2025-09-26T20:35:00+03:00
в мире
венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Так он ответил на безосновательные утверждения главы киевского режима о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками."Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", — написал он в Facebook*. Ранее в пятницу Зеленский заявил, что венгерские дроны-разведчики якобы могли добывать информацию о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038599924.html
https://ria.ru/20250905/vengriya-2040085108.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, украина
В мире, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Украина
Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии

Глава МИД Венгрии: Зеленский начал сходить с ума от антивенгерских настроений

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Так он ответил на безосновательные утверждения главы киевского режима о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, почему Зеленский начал угрожать Венгрии
31 августа, 01:12
"Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", — написал он в Facebook*.
Ранее в пятницу Зеленский заявил, что венгерские дроны-разведчики якобы могли добывать информацию о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.
Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Сийярто поставил Зеленского на место
5 сентября, 19:20
 
В миреВенгрияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала