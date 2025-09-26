https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044655954.html

Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии

Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии - РИА Новости, 26.09.2025

Сийярто обвинил Зеленского в хунгарофобии

Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.09.2025

БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский начал страдать от хунгарофобии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Так он ответил на безосновательные утверждения главы киевского режима о нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками."Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары", — написал он в Facebook*. Ранее в пятницу Зеленский заявил, что венгерские дроны-разведчики якобы могли добывать информацию о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

