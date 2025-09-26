https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044557256.html

Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков

2025-09-26T13:47:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он хороший вояка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка", - сказал Песков журналистам, комментируя ранние заявления Зеленского.

