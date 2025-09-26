Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2025
13:47 26.09.2025 (обновлено: 17:10 26.09.2025)
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков
Владимир Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он хороший вояка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он хороший вояка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка", - сказал Песков журналистам, комментируя ранние заявления Зеленского.
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков

Песков: Зеленский пытается убедить Европу, что он хороший вояка

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он хороший вояка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка", - сказал Песков журналистам, комментируя ранние заявления Зеленского.
