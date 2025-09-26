https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044557256.html
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков
Владимир Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он хороший вояка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:47:00+03:00
2025-09-26T13:47:00+03:00
2025-09-26T17:10:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_cdb838d5ad896a13bcd3b5eae58afaa3.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно пытается показать европейским кормильцам, что он хороший вояка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, чтобы их убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка", - сказал Песков журналистам, комментируя ранние заявления Зеленского.
https://ria.ru/20250926/kharris-2044488441.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8cff6c003b71bb351c43b71550bb79aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, европа
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Европа
Зеленский пытается показать Европе, что он хороший вояка, заявил Песков
Песков: Зеленский пытается убедить Европу, что он хороший вояка