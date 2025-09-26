Зеленский тянет ЕС на дно, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский тянет ЕС и Британию на дно, выпрашивая деньги
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский тянет Евросоюз и Великобританию на дно, выпрашивая на оружие и продолжение конфликта средства, которых нет ни у кого, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский показывает намерение начать новый "контрнаступ", что в сложившейся ситуации на фронте выглядит безумием. У Европы нет денег, у Украины – солдат, у США – бесплатного оружия, впрочем, и за большие деньги его достать трудно… Хорошо видно, что Зеленский после встречи с Трампом разогнался на большую войну, на которую у него просто нет средств. В Европе их тоже нет, поэтому нелегитимный потянет в яму еще и ЕС с Британией… Плохо то, что Зеленский потащит на верную и напрасную гибель массу украинских солдат, а война продолжит разрушать страну... После очередного "контрнаступа" Украина и Европа станут сговорчивее и подпишут более невыгодные условия, что есть сейчас", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября, а также пройдут 29 сентября. Во вторник на полях Генассамблеи Трамп встретился с Зеленским. Ранее, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками, Трамп заявил, что это будет обсуждаться позже.