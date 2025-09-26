Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Зеленского за случившееся в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 26.09.2025 (обновлено: 05:57 26.09.2025)
На Западе набросились на Зеленского за случившееся в Донбассе
Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?" — написал он.В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 247 человек, раненых — 1021.
Аналитик Уотсон: Зеленский не хочет говорить об убитых ВСУ детях в Донбассе

Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
"Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?" — написал он.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".
По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 247 человек, раненых — 1021.
