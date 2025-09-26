https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044472028.html
На Западе набросились на Зеленского за случившееся в Донбассе
Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 26.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886684484_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_dbe2f82d423518a39dd0dd83dd65a87e.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?" — написал он.В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 247 человек, раненых — 1021.
