На Западе набросились на Зеленского за случившееся в Донбассе

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон."Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?" — написал он.В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова открыли мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой на 27 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 247 человек, раненых — 1021.

