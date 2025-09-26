https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044468907.html
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа - РИА Новости, 26.09.2025
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке, заявил полковник Армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале блогера Марио Науфала.“Половина того, что мы отправляем туда (на Украину. — Прим. ред.), в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А он (Зеленский. — Прим. ред.) доволен. Это позволяет ему оставаться у власти”, — сказал эксперт.Помимо этого, как считает Макгрегор, глава киевского режима успел украсть около 1,5 миллиарда долларов из тех денег, что Запад отправлял на помощь его стране.Москва не раз предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
