В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа - РИА Новости, 26.09.2025
26.09.2025
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
в мире
украина
латинская америка
сша
сергей лавров
владимир зеленский
министерство обороны сша
нато
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке, заявил полковник Армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале блогера Марио Науфала.“Половина того, что мы отправляем туда (на Украину. — Прим. ред.), в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А он (Зеленский. — Прим. ред.) доволен. Это позволяет ему оставаться у власти”, — сказал эксперт.Помимо этого, как считает Макгрегор, глава киевского режима успел украсть около 1,5 миллиарда долларов из тех денег, что Запад отправлял на помощь его стране.Москва не раз предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
украина
латинская америка
сша
в мире, украина, латинская америка, сша, сергей лавров, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Латинская Америка, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа

Полковник Дуглас Макгрегор: Зеленский продает западное оружие наркокартелям

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке, заявил полковник Армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале блогера Марио Науфала.
“Половина того, что мы отправляем туда (на Украину. — Прим. ред.), в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А он (Зеленский. — Прим. ред.) доволен. Это позволяет ему оставаться у власти”, — сказал эксперт.
Помимо этого, как считает Макгрегор, глава киевского режима успел украсть около 1,5 миллиарда долларов из тех денег, что Запад отправлял на помощь его стране.
Москва не раз предупреждала западные государства, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
