Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян, он рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить. "Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский рискует повторить позорный конец в бункере своего кумира Гитлера.

