Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян - РИА Новости, 26.09.2025
02:06 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044463141.html
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян
Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян, он рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище, заявил... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:06:00+03:00
2025-09-26T02:06:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
владимир рогов
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян, он рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить. "Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский рискует повторить позорный конец в бункере своего кумира Гитлера.
россия
в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, дмитрий медведев
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дмитрий Медведев
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян

Рогов заявил, что Зеленский рискует накликать на себя справедливое возмездие

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян, он рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить.
"Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский рискует повторить позорный конец в бункере своего кумира Гитлера.
В миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговДмитрий Медведев
 
 
