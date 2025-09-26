https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044463141.html
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян - РИА Новости, 26.09.2025
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян
Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян, он рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище, заявил... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T02:06:00+03:00
2025-09-26T02:06:00+03:00
2025-09-26T02:06:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
владимир рогов
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Владимиру Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян, он рискует накликать на себя справедливое возмездие, от которого не спасет ни одно бомбоубежище, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, об этом нужно помнить. "Зеленскому еще аукнутся угрозы в адрес россиян. Своими террористическими заявлениями и поступками он накличет на себя справедливое возмездие, и тогда его не спасет никакое бомбоубежище", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский рискует повторить позорный конец в бункере своего кумира Гитлера.
https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044436333.html
https://ria.ru/20250925/gruziya-2044311417.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, дмитрий медведев
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дмитрий Медведев
Рогов заявил, что Зеленскому аукнутся угрозы в адрес россиян
Рогов заявил, что Зеленский рискует накликать на себя справедливое возмездие