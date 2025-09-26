Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/zelenskiy--2044573212.html
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине
Владимир Зеленский снова сказал, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:24:00+03:00
2025-09-26T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_485d158fb3acf574d30e4b1fdb10c620.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский снова сказал, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня. "Думаю, что при прекращении огня ситуация в сфере безопасности может дать возможность провести выборы", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios. Зеленский в этом же интервью заявил, что готов не идти на выборы в случае окончания конфликта с РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
https://ria.ru/20250926/ugrozy-2044560525.html
https://ria.ru/20250926/zelenskiy--2044549755.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_202:0:2423:1666_1920x0_80_0_0_2dcb939e8c161e8cf5c31f9d598e6ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине

Зеленский снова сказал, что не против выборов, но с условием прекращения огня

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский снова сказал, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня.
"Думаю, что при прекращении огня ситуация в сфере безопасности может дать возможность провести выборы", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес России
Вчера, 13:54
Зеленский в этом же интервью заявил, что готов не идти на выборы в случае окончания конфликта с РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала