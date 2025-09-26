https://ria.ru/20250926/zelenskiy--2044573212.html
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский снова сказал, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня. "Думаю, что при прекращении огня ситуация в сфере безопасности может дать возможность провести выборы", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios. Зеленский в этом же интервью заявил, что готов не идти на выборы в случае окончания конфликта с РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
