Зеленский заявил, что не против выборов на Украине

Зеленский заявил, что не против выборов на Украине - РИА Новости, 26.09.2025

Зеленский заявил, что не против выборов на Украине

Владимир Зеленский снова сказал, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский снова сказал, что не против проведения выборов на Украине, но с условием прекращения огня. "Думаю, что при прекращении огня ситуация в сфере безопасности может дать возможность провести выборы", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios. Зеленский в этом же интервью заявил, что готов не идти на выборы в случае окончания конфликта с РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

