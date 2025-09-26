https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044645638.html

Зеленский неудачно пошутил во время интервью

Зеленский неудачно пошутил во время интервью - РИА Новости, 26.09.2025

Зеленский неудачно пошутил во время интервью

Владимир Зеленский в интервью порталу Axios на английском языке пытался пошутить о беседе, однако выставил смешным себя, указав, что попробует отвечать быстро,... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью порталу Axios на английском языке пытался пошутить о беседе, однако выставил смешным себя, указав, что попробует отвечать быстро, но "умная часть" беседы будет исходить от журналиста. "Вы сказали, умно и?.. О'кей, умно это будет с вашей стороны, с моей - быстро, я попробую", - сказал Зеленский в ответ на предложение журналиста провести интервью "умно, быстро и по делу". Ранее на этой неделе Зеленский уже попадал в смешную ситуацию, пытаясь говорить по-английски: выступая на Совете безопасности ООН он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" Украины вместо ее противовоздушной обороны. Выступая на английском языке, Зеленский сказал skis (звучит как "скиз") вместо skies (звучит как "скайз"). Первое переводится как "лыжи", второе - как "небо", в данном случае речь шла о ПВО. Позже он спохватился и поправился.

Неудачная шутка Зеленского в беседе с журналистом Зеленский в интервью Axios на английском языке пытался пошутить о беседе, однако выставил смешным себя, указав, что попробует отвечать быстро, но "умная часть" беседы будет исходить от журналиста. "Вы сказали, умно и?.. О'кей, умно это будет с вашей стороны, с моей - быстро, я попробую", - сказал Зеленский в ответ на предложение журналиста провести интервью "умно, быстро и по делу". Ранее на этой неделе Зеленского уже подвел его английский: выступая на Совете безопасности ООН он перепутал простые слова и предложил "усилить лыжи" (skis) Украины вместо ее противовоздушной обороны (skies). 2025-09-26T17:18 true PT0M21S

