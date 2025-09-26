Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу
Зеленский заявил, что вице-президент США Вэнс ему и не друг, и не враг
© Getty Images / AnadoluДжей Ди Вэнс и Владимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu
Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс ему и не друг, и не враг.
Журналист портала Axios спросил Зеленского, считает ли тот, что Вэнс - это его главный враг в администрации президента США Дональда Трампа.
"Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг", - сказал Зеленский. Он также заявил, что не знает, почему Вэнс не приехал на Украину, несмотря на его приглашения.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Вэнс и Зеленский впервые после перепалки встретились в Белом доме 18 августа. Вэнс позднее рассказал, что отпустил шутку в адрес Зеленского во время их последней встречи, сказав тому, что "если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу", добавив, что это был "хороший маленький способ растопить лед".