Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу

Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу

2025-09-26T14:11:00+03:00

2025-09-26T14:11:00+03:00

2025-09-26T15:02:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс ему и не друг, и не враг. Журналист портала Axios спросил Зеленского, считает ли тот, что Вэнс - это его главный враг в администрации президента США Дональда Трампа. "Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг", - сказал Зеленский. Он также заявил, что не знает, почему Вэнс не приехал на Украину, несмотря на его приглашения. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Вэнс и Зеленский впервые после перепалки встретились в Белом доме 18 августа. Вэнс позднее рассказал, что отпустил шутку в адрес Зеленского во время их последней встречи, сказав тому, что "если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу", добавив, что это был "хороший маленький способ растопить лед".

