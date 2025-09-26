Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу - РИА Новости, 26.09.2025
14:11 26.09.2025 (обновлено: 15:02 26.09.2025)
Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу
Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу
Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс ему и не друг, и не враг. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс ему и не друг, и не враг. Журналист портала Axios спросил Зеленского, считает ли тот, что Вэнс - это его главный враг в администрации президента США Дональда Трампа. "Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг", - сказал Зеленский. Он также заявил, что не знает, почему Вэнс не приехал на Украину, несмотря на его приглашения. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Вэнс и Зеленский впервые после перепалки встретились в Белом доме 18 августа. Вэнс позднее рассказал, что отпустил шутку в адрес Зеленского во время их последней встречи, сказав тому, что "если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу", добавив, что это был "хороший маленький способ растопить лед".
сша
украина
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Зеленский рассказал о своем отношении к Вэнсу

Зеленский заявил, что вице-президент США Вэнс ему и не друг, и не враг

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс ему и не друг, и не враг.
Журналист портала Axios спросил Зеленского, считает ли тот, что Вэнс - это его главный враг в администрации президента США Дональда Трампа.
"Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг", - сказал Зеленский. Он также заявил, что не знает, почему Вэнс не приехал на Украину, несмотря на его приглашения.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Вэнс и Зеленский впервые после перепалки встретились в Белом доме 18 августа. Вэнс позднее рассказал, что отпустил шутку в адрес Зеленского во время их последней встречи, сказав тому, что "если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу", добавив, что это был "хороший маленький способ растопить лед".
