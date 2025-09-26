Рейтинг@Mail.ru
Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 26.09.2025 (обновлено: 19:42 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/zakharova-2044690376.html
Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова
Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова - РИА Новости, 26.09.2025
Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова
Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:15:00+03:00
2025-09-26T19:42:00+03:00
россия
украина
в мире
италия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает процессуальные меры сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается задержания и экстрадиции из Италии в Германию украинского гражданина Сергея Кузнецова, то, разумеется, российская сторона внимательно следит за этим сюжетом и предпринимает все необходимые процессуальные шаги в этой связи", - сказала она в комментарии агентству.Дипломат указала, что причастность украинских террористов к атаке на газопроводы не удивляет, так как Киев давно проявил себя как спонсор и организатор различных терактов.
https://ria.ru/20250926/peskov-2044568119.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_82331b68c432a66d46e5b44da03b453a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, италия, мария захарова
Россия, Украина, В мире, Италия, Мария Захарова
Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова

Захарова: Россия следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Кузнецова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает процессуальные меры сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается задержания и экстрадиции из Италии в Германию украинского гражданина Сергея Кузнецова, то, разумеется, российская сторона внимательно следит за этим сюжетом и предпринимает все необходимые процессуальные шаги в этой связи", - сказала она в комментарии агентству.
Дипломат указала, что причастность украинских террористов к атаке на газопроводы не удивляет, так как Киев давно проявил себя как спонсор и организатор различных терактов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Песков прокомментировал арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 14:10
 
РоссияУкраинаВ миреИталияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала