Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова

Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова - РИА Новости, 26.09.2025

Россия следит за ситуацией вокруг Кузнецова, заявила Захарова

Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает процессуальные меры сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается задержания и экстрадиции из Италии в Германию украинского гражданина Сергея Кузнецова, то, разумеется, российская сторона внимательно следит за этим сюжетом и предпринимает все необходимые процессуальные шаги в этой связи", - сказала она в комментарии агентству.Дипломат указала, что причастность украинских террористов к атаке на газопроводы не удивляет, так как Киев давно проявил себя как спонсор и организатор различных терактов.

