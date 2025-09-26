Рейтинг@Mail.ru
Лихачев: ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась - РИА Новости, 26.09.2025
17:02 26.09.2025 (обновлено: 17:37 26.09.2025)
Лихачев: ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась
Ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."За последние несколько недель обострилась ситуация с атаками на прилегающие к станции территории и с точки зрения ударов по Энергодару. А город атомщиков канонически считается частью ядерной инфраструктуры и напрямую влияет на безопасность станции", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"За последние несколько недель обострилась ситуация с атаками на прилегающие к станции территории и с точки зрения ударов по Энергодару. А город атомщиков канонически считается частью ядерной инфраструктуры и напрямую влияет на безопасность станции", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".
