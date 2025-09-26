https://ria.ru/20250926/zaes-2044639885.html
Лихачев: ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."За последние несколько недель обострилась ситуация с атаками на прилегающие к станции территории и с точки зрения ударов по Энергодару. А город атомщиков канонически считается частью ядерной инфраструктуры и напрямую влияет на безопасность станции", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".
