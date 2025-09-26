https://ria.ru/20250926/zaes-2044639885.html

Лихачев: ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась

2025-09-26T17:02:00+03:00

2025-09-26T17:37:00+03:00

вооруженные силы украины

алексей лихачев

энергодар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."За последние несколько недель обострилась ситуация с атаками на прилегающие к станции территории и с точки зрения ударов по Энергодару. А город атомщиков канонически считается частью ядерной инфраструктуры и напрямую влияет на безопасность станции", - сказал Лихачев журналистам на "Мировой атомной неделе".

энергодар

2025

вооруженные силы украины, алексей лихачев, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс