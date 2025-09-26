https://ria.ru/20250926/zaderzhanie-2044605162.html

Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий

Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 26.09.2025

Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий

Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:43:00+03:00

2025-09-26T15:43:00+03:00

2025-09-26T15:43:00+03:00

происшествия

красноуфимск

свердловская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Задержан по) части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий - ред.)", - сообщил собеседник агентства. По данному обвинению Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Конев был мэром Красноуфимска с 2021 года. Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск назначен Юрий Ладейщиков - зам Конева по социальной политике.

https://ria.ru/20250904/chp-2039728486.html

красноуфимск

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноуфимск, свердловская область, россия