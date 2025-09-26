https://ria.ru/20250926/zaderzhanie-2044605162.html
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 26.09.2025
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий
Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:43:00+03:00
2025-09-26T15:43:00+03:00
2025-09-26T15:43:00+03:00
происшествия
красноуфимск
свердловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Задержан по) части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий - ред.)", - сообщил собеседник агентства. По данному обвинению Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Конев был мэром Красноуфимска с 2021 года. Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск назначен Юрий Ладейщиков - зам Конева по социальной политике.
https://ria.ru/20250904/chp-2039728486.html
красноуфимск
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноуфимск, свердловская область, россия
Происшествия, Красноуфимск, Свердловская область, Россия
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий
Правоохранители задержали экс-мэра Красноуфимска Конева за превышение полномочий