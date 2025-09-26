Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 26.09.2025
15:43 26.09.2025
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 26.09.2025
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий
Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:43:00+03:00
2025-09-26T15:43:00+03:00
происшествия
красноуфимск
свердловская область
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Задержан по) части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий - ред.)", - сообщил собеседник агентства. По данному обвинению Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Конев был мэром Красноуфимска с 2021 года. Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск назначен Юрий Ладейщиков - зам Конева по социальной политике.
красноуфимск
свердловская область
россия
происшествия, красноуфимск, свердловская область, россия
Происшествия, Красноуфимск, Свердловская область, Россия
Экс-мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий

Правоохранители задержали экс-мэра Красноуфимска Конева за превышение полномочий

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Экс-глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан силовиками за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Задержан по) части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
По данному обвинению Коневу может грозить до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Конев был мэром Красноуфимска с 2021 года. Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск назначен Юрий Ладейщиков - зам Конева по социальной политике.
ПроисшествияКрасноуфимскСвердловская областьРоссия
 
 
