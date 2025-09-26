https://ria.ru/20250926/vsu-2044606821.html
При украинском обстреле в Курской области пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при налете украинского беспилотника на деревню в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.09.2025
КУРСК, 26 сен — РИА Новости. Мирный житель пострадал при налете украинского беспилотника на деревню в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. "Еще один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ. Украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, 66-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки. Его доставляют в Курскую областную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Это уже второй случай ранения мирных жителей в Курской области за сегодняшний день. Двумя часами ранее Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. Там пострадала 45-летняя работница, получившая минно-взрывную травму и осколочные ранения правой руки.
