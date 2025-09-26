Рейтинг@Mail.ru
ВСУ работают над созданием нового рода войск - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vsu-2044581821.html
ВСУ работают над созданием нового рода войск
ВСУ работают над созданием нового рода войск - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ работают над созданием нового рода войск
ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:45:00+03:00
2025-09-26T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В пятницу Сырский провел встречу с украинским журналистами, где и заявил о работе над новым родом войск в составе ВСУ. "Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают (БПЛА-камикадзе -ред.) с высокой эффективностью - 70% и более... Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами", - цитирует Сырского украинское агентство УНИАН. В сентябре Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ работают над созданием нового рода войск

Сырский: ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский.
В пятницу Сырский провел встречу с украинским журналистами, где и заявил о работе над новым родом войск в составе ВСУ.
"Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают (БПЛА-камикадзе -ред.) с высокой эффективностью - 70% и более... Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами", - цитирует Сырского украинское агентство УНИАН.
В сентябре Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Придется отвечать": на Украине забили тревогу из-за России
20 июня, 01:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала