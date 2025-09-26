https://ria.ru/20250926/vsu-2044581821.html

ВСУ работают над созданием нового рода войск

ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 26.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВСУ работают над созданием нового рода войск в составе воздушных сил - беспилотных систем противовоздушной обороны, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В пятницу Сырский провел встречу с украинским журналистами, где и заявил о работе над новым родом войск в составе ВСУ. "Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают (БПЛА-камикадзе -ред.) с высокой эффективностью - 70% и более... Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами", - цитирует Сырского украинское агентство УНИАН. В сентябре Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.

