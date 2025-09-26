Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 26.09.2025 (обновлено: 10:16 26.09.2025)
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.09.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческие объекты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.09.2025
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в результате атак беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. В посёлке Маслова Пристань беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. По предварительной информации от медиков, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что ещё один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от транспортировки в медицинское учреждение мужчина отказался, уточнил губернатор.
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя

При обстреле БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в результате атак беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. В посёлке Маслова Пристань беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. По предварительной информации от медиков, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что ещё один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от транспортировки в медицинское учреждение мужчина отказался, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
