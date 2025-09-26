https://ria.ru/20250926/vsu--2044500130.html

При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в результате атак беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. В посёлке Маслова Пристань беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. По предварительной информации от медиков, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что ещё один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от транспортировки в медицинское учреждение мужчина отказался, уточнил губернатор.

белгородская область

