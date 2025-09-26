https://ria.ru/20250926/vsu--2044500130.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.09.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческие объекты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:37:00+03:00
2025-09-26T09:37:00+03:00
2025-09-26T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в результате атак беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. В посёлке Маслова Пристань беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. По предварительной информации от медиков, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что ещё один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от транспортировки в медицинское учреждение мужчина отказался, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Белгородской области пострадали три мирных жителя
При обстреле БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя