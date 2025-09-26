https://ria.ru/20250926/vsu--2044487587.html

ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.09.2025

ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и наземный транспортный роботизированный комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и наземный транспортный роботизированный комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В районе населенного пункта Звановка операторы беспилотников обнаружили пикап противника. Применением ударного FPV-дрона транспортное средство было уничтожено, тем самым ограничена возможность перемещения личного состава ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был также выявлен и уничтожен с использованием FPV-дрона наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которых подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава.

россия

донецкая народная республика

2025

Новости

