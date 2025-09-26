Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vsu--2044487587.html
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и наземный транспортный роботизированный комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:20:00+03:00
2025-09-26T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и наземный транспортный роботизированный комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В районе населенного пункта Звановка операторы беспилотников обнаружили пикап противника. Применением ударного FPV-дрона транспортное средство было уничтожено, тем самым ограничена возможность перемещения личного состава ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был также выявлен и уничтожен с использованием FPV-дрона наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которых подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

Группировка "Юг" ВС России уничтожила пикап ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и наземный транспортный роботизированный комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Звановка операторы беспилотников обнаружили пикап противника. Применением ударного FPV-дрона транспортное средство было уничтожено, тем самым ограничена возможность перемещения личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был также выявлен и уничтожен с использованием FPV-дрона наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которых подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала