ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пикап и наземный транспортный роботизированный комплекс ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В районе населенного пункта Звановка операторы беспилотников обнаружили пикап противника. Применением ударного FPV-дрона транспортное средство было уничтожено, тем самым ограничена возможность перемещения личного состава ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был также выявлен и уничтожен с использованием FPV-дрона наземный транспортный роботехнический комплекс ВСУ, при помощи которых подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава.
