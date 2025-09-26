https://ria.ru/20250926/vsu--2044486652.html

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили в ДНР опорный пункт ВСУ, противник потерял до отделения пехоты, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили в ДНР опорный пункт ВСУ, противник потерял до отделения пехоты, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск обнаружен и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии уничтожен опорный пункт ВСУ, расположенный в жилой застройке населенного пункта Иванополье", - говорится в сообщении. В ходе воздушной разведки местности операторы БПЛА выявили укрытия для личного состава противника. Для уничтожения целей был задействован расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. "В ходе удара потери личного состава ВСУ составили до отделения пехоты", - отмечает МО РФ. Отделение, как правило, насчитывает от пяти до 10 человек.

