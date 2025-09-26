Рейтинг@Mail.ru
Важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ зданий, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vosstanovlenie-2044631565.html
Важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ зданий, заявил Хинштейн
Важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ зданий, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.09.2025
Важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ зданий, заявил Хинштейн
Принципиально важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ древних построек в курском приграничье, первый перечень объектов под восстановление уже... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:41:00+03:00
2025-09-26T16:41:00+03:00
курская область
россия
курск
александр хинштейн
святослав сорокин
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
КУРСК, 26 сен – РИА Новости. Принципиально важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ древних построек в курском приграничье, первый перечень объектов под восстановление уже определен, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Хинштейн сообщил в пятницу о деловой встрече с заместителем министра экономического развития РФ Святославом Сорокиным, который с командой приезжал в Курск. Он уточнил, что с Сорокиным обсуждалась подготовка к запуску программы восстановления приграничья. "Главный шаг, которым мы занимаемся на протяжении всего этого времени — грамотное мастер-планирование. Нам важно не просто восстановить то, что было разрушено, а сделать это новым, современным, удобным для жизни. У нас уже определён первый перечень объектов под восстановление", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Губернатор региона добавил, что еще один вопрос – это вид городов и сел Курской области. "Принципиально важно воссоздать исторический облик древних построек, сохранить традиционный колорит. Помимо всего прочего, нужно усовершенствовать систему ЖКХ, дороги, создать всю необходимую для жизни инфраструктуру — сделать это всё лучше, чем было", – добавил он.
https://ria.ru/20250921/hinshtejn-2043337640.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff55e51d3405c1d5c1f36de3b0d15bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, курск, александр хинштейн, святослав сорокин, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Курск, Александр Хинштейн, Святослав Сорокин, Вооруженные силы Украины, Общество
Важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ зданий, заявил Хинштейн

В курском приграничье определили первый перечень объектов под восстановление

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 26 сен – РИА Новости. Принципиально важно воссоздать исторический облик разрушенных ВСУ древних построек в курском приграничье, первый перечень объектов под восстановление уже определен, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в пятницу о деловой встрече с заместителем министра экономического развития РФ Святославом Сорокиным, который с командой приезжал в Курск. Он уточнил, что с Сорокиным обсуждалась подготовка к запуску программы восстановления приграничья.
"Главный шаг, которым мы занимаемся на протяжении всего этого времени — грамотное мастер-планирование. Нам важно не просто восстановить то, что было разрушено, а сделать это новым, современным, удобным для жизни. У нас уже определён первый перечень объектов под восстановление", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор региона добавил, что еще один вопрос – это вид городов и сел Курской области.
"Принципиально важно воссоздать исторический облик древних построек, сохранить традиционный колорит. Помимо всего прочего, нужно усовершенствовать систему ЖКХ, дороги, создать всю необходимую для жизни инфраструктуру — сделать это всё лучше, чем было", – добавил он.
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Хинштейн начал церемонию вступления в должность с минуты молчания
21 сентября, 14:40
 
Курская областьРоссияКурскАлександр ХинштейнСвятослав СорокинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала