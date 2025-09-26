Рейтинг@Mail.ru
МИД Латвии внес экс-главу Гагаузии в список нежелательных лиц - РИА Новости, 26.09.2025
11:45 26.09.2025 (обновлено: 11:47 26.09.2025)
МИД Латвии внес экс-главу Гагаузии в список нежелательных лиц
в мире
молдавия
латвия
гагаузия
ирина влах
евгения гуцул
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МИД Латвии сообщил, что внес экс-главу Гагаузии, лидера оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирину Влах в список нежелательных лиц и запретил ей въезд в страну на неопределенный срок. "В соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции министр иностранных дел Байба Браже приняла решение о включении гражданки Молдовы Ирины Влах в список нежелательных для Латвии лиц. Запрет на въезд в Латвию вводится на неопределенный срок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее Канада ввела санкции против 16 физических и двух юридических лиц из Молдавии, в том числе против Влах, главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа"). Въезд Влах запретили также Литва, Эстония и Польша. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
латвия
гагаузия
