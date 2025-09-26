https://ria.ru/20250926/vertolet-2044642556.html
Вертолеты Ка-52 уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Херсоном
Вертолеты Ка-52 уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 26.09.2025
Вертолеты Ка-52 уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Херсоном
Российские вертолетчики уничтожили под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным Калибр. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:10:00+03:00
2025-09-26T17:10:00+03:00
2025-09-26T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044697187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec9ed843ff1cdb81bfa16f333fe38546.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 сен — РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным Калибр. "Звено ударных вертолетов Ка-52 уничтожило под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ, состоявший в системе укрепрайона противника на правом берегу Днепра", — сказал он. По его словам, летчики работали по координатам, полученным от передового авиационного наводчика и расчета разведывательных дронов. Удар наносился легкими многоцелевыми управляемыми ракетами. "Цель успешно поражена. Вместе с опорным пунктом были ликвидированы десять боевиков киевского режима", — добавил Калибр.По данным Минобороны, за последнюю неделю группировка "Днепр" нанесла поражение горно-штурмовой и трем механизированным бригадам, трем бригадам береговой обороны ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины. Противник потерял в этих боях около 380 солдат, три боевые бронемашины, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 25 станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
https://ria.ru/20250926/katera-2044544878.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044697187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e8968429d54677260ca3b4e3d356a5e.jpg
Уничтожение крупного опорного пункта ВСУ под Херсоном
Вертолеты Ка-52, действуя при помощи расчета разведывательных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", уничтожили располагавшийся под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ вместе с удерживавшим его подразделением, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии с позывным "Калибр".
2025-09-26T17:10
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Россия, Вооруженные силы РФ
Вертолеты Ка-52 уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Херсоном
Вертолеты Ка-52 уничтожили крупный опорный пункт укрепрайона ВСУ под Херсоном