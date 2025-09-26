https://ria.ru/20250926/vertolet-2044642556.html

Вертолеты Ка-52 уничтожили крупный опорный пункт ВСУ под Херсоном

Российские вертолетчики уничтожили под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным Калибр. РИА Новости, 26.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 26 сен — РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 18-й армии группировки "Днепр" с позывным Калибр. "Звено ударных вертолетов Ка-52 уничтожило под Херсоном крупный опорный пункт ВСУ, состоявший в системе укрепрайона противника на правом берегу Днепра", — сказал он. По его словам, летчики работали по координатам, полученным от передового авиационного наводчика и расчета разведывательных дронов. Удар наносился легкими многоцелевыми управляемыми ракетами. "Цель успешно поражена. Вместе с опорным пунктом были ликвидированы десять боевиков киевского режима", — добавил Калибр.По данным Минобороны, за последнюю неделю группировка "Днепр" нанесла поражение горно-штурмовой и трем механизированным бригадам, трем бригадам береговой обороны ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии Украины. Противник потерял в этих боях около 380 солдат, три боевые бронемашины, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 25 станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

