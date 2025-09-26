https://ria.ru/20250926/vengriya-2044715053.html
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского - РИА Новости, 26.09.2025
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского
написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:45:00+03:00
2025-09-26T22:45:00+03:00
2025-09-26T22:45:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
россия
владимир зеленский
золтан кошкович
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_cdb838d5ad896a13bcd3b5eae58afaa3.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Провокационные заявления Владимира Зеленского на фоне инцидента с якобы венгерским дроном, нарушившим украинскую границу, вызывают неприязнь, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х."Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. <…> Но эта истерика просто неприлична", — написал он.Аналитик подчеркнул, что Венгрия вправе действовать так, как посчитает нужным, не учитывая интересы киевского режима.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары.
https://ria.ru/20250926/ukraina-2044706204.html
венгрия
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636859_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8cff6c003b71bb351c43b71550bb79aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, словакия, россия, владимир зеленский, золтан кошкович, петер сийярто
В мире, Венгрия, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Петер Сийярто
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского
Кошкович: Зеленскому стоит прекратить провокации в адрес Венгрии