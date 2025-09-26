Рейтинг@Mail.ru
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского
22:45 26.09.2025
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского - РИА Новости, 26.09.2025
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского
в мире
венгрия
словакия
россия
владимир зеленский
золтан кошкович
петер сийярто
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Провокационные заявления Владимира Зеленского на фоне инцидента с якобы венгерским дроном, нарушившим украинскую границу, вызывают неприязнь, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х."Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. &lt;…&gt; Но эта истерика просто неприлична", — написал он.Аналитик подчеркнул, что Венгрия вправе действовать так, как посчитает нужным, не учитывая интересы киевского режима.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары.
в мире, венгрия, словакия, россия, владимир зеленский, золтан кошкович, петер сийярто
В мире, Венгрия, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Петер Сийярто
"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского

Кошкович: Зеленскому стоит прекратить провокации в адрес Венгрии

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Провокационные заявления Владимира Зеленского на фоне инцидента с якобы венгерским дроном, нарушившим украинскую границу, вызывают неприязнь, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х.
"Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. <…> Но эта истерика просто неприлична", — написал он.
Аналитик подчеркнул, что Венгрия вправе действовать так, как посчитает нужным, не учитывая интересы киевского режима.
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ сообщили о панике режима Зеленского из-за происходящего на Украине
Вчера, 21:09
 
В миреВенгрияСловакияРоссияВладимир ЗеленскийЗолтан КошковичПетер Сийярто
 
 
