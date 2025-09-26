https://ria.ru/20250926/vengriya-2044715053.html

"Неприличная истерика": в Венгрии резко ответили на провокацию Зеленского

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Провокационные заявления Владимира Зеленского на фоне инцидента с якобы венгерским дроном, нарушившим украинскую границу, вызывают неприязнь, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х."Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. <…> Но эта истерика просто неприлична", — написал он.Аналитик подчеркнул, что Венгрия вправе действовать так, как посчитает нужным, не учитывая интересы киевского режима.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары.

