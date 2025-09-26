https://ria.ru/20250926/vengriya-2044510382.html

Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от нефти из России

Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от нефти из России - РИА Новости, 26.09.2025

Орбан ответил Трампу на слова о возможном отказе от нефти из России

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T10:39:00+03:00

2025-09-26T10:39:00+03:00

2025-09-26T11:58:00+03:00

в мире

будапешт

россия

венгрия

виктор орбан

нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил президенту США Дональду Трампу, утверждавшему, что он якобы может убедить Будапешт отказаться от нефти из РФ, заявив, что Венгрия - это суверенная страна, она сама принимает решения.Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что Орбан может согласиться на это."Я понимаю, что Америка - большая страна, а Венгрия - меньше. Но в одном мы похожи: обе страны - суверенные государства. Нам не нужно принимать аргументы друг друга. У Америки тоже есть свои аргументы и интересы, как и у Венгрии. У нас есть общее: мы их ясно выражаем и представляем. И если мы в хороших отношениях, скажем так, друзья, то мы выслушаем друг друга. А потом каждый будет делать то, что хочет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер добавил, что в ходе телефонного разговора сообщил Трампу о докладе МВФ, согласно которому в случае отказа от российских энергоносителей экономика Венгрии сразу бы потеряла более 4% ВВП, а венгерские потребители были бы вынуждены платить по счетам за энергию гораздо больше.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250925/vengriya-2044240799.html

https://ria.ru/20250924/tramp-2043942612.html

будапешт

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, будапешт, россия, венгрия, виктор орбан, нефть