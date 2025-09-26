https://ria.ru/20250926/vengrija-2044703497.html
В Венгрии заявили, что не получали от Украины сообщений о нарушении границы
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Венгрии заявило, что не получало от украинской стороны сообщений о якобы нарушении венгерским беспилотником границы Украины, хотя находится в контакте с ней. В пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары. "Мы не получали никакой информации от украинской стороны о подобном инциденте, хотя находимся с ней в постоянном контакте", - приводит сообщение министерства портал Telex.
