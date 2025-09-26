Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии заявили, что не получали от Украины сообщений о нарушении границы - РИА Новости, 26.09.2025
20:43 26.09.2025
В Венгрии заявили, что не получали от Украины сообщений о нарушении границы
В Венгрии заявили, что не получали от Украины сообщений о нарушении границы - РИА Новости, 26.09.2025
В Венгрии заявили, что не получали от Украины сообщений о нарушении границы
Минобороны Венгрии заявило, что не получало от украинской стороны сообщений о якобы нарушении венгерским беспилотником границы Украины, хотя находится в... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Венгрии заявило, что не получало от украинской стороны сообщений о якобы нарушении венгерским беспилотником границы Украины, хотя находится в контакте с ней. В пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары. "Мы не получали никакой информации от украинской стороны о подобном инциденте, хотя находимся с ней в постоянном контакте", - приводит сообщение министерства портал Telex.
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
В Венгрии заявили, что не получали от Украины сообщений о нарушении границы

Минобороны Венгрии заявило, что Украина не сообщала о якобы венгерском дроне

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Венгрии заявило, что не получало от украинской стороны сообщений о якобы нарушении венгерским беспилотником границы Украины, хотя находится в контакте с ней.
В пятницу Владимир Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары.
"Мы не получали никакой информации от украинской стороны о подобном инциденте, хотя находимся с ней в постоянном контакте", - приводит сообщение министерства портал Telex.
Венгрия пригрозила Украине большими проблемами из-за атак на "Дружбу"
10 сентября, 21:30
10 сентября, 21:30
 
В миреВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийПетер Сийярто
 
 
