Эксперт объяснил, почему в Венгрии хотят признать "Антифа" террористами

Эксперт объяснил, почему в Венгрии хотят признать "Антифа" террористами - РИА Новости, 26.09.2025

Эксперт объяснил, почему в Венгрии хотят признать "Антифа" террористами

Власти Венгрии намерены признать движение "Антифа" террористическим, чтобы предотвратить финансируемые из-за рубежа беспорядки в преддверии парламентских... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26

2025-09-26T16:39:00+03:00

2025-09-26T16:39:00+03:00

в мире

венгрия

сша

германия

виктор орбан

петер сийярто

дональд трамп

евросоюз

БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Власти Венгрии намерены признать движение "Антифа" террористическим, чтобы предотвратить финансируемые из-за рубежа беспорядки в преддверии парламентских выборов 2026 года, заявил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил ранее в пятницу, что венгерское правительство на заседании объявило движение "Антифа" террористической организацией, планирует составить национальный список таких объединений и принять против них строгие меры. Для окончательного признания "Антифа" террористической организацией это решение должен утвердить парламент Венгрии. "Могу себе представить, что они ("Антифа" - ред.) готовятся к приближающимся выборам и хотят спровоцировать бурные демонстрации в Венгрии, подобные тем, что были Грузии. Так что запрет станет важным вкладом в венгерскую безопасность, чтобы остановить здесь хаос, помешать террористам или анархистам, финансируемым иностранными правительствами, приезжать в Венгрию, подвергать опасности жизнь и безопасность людей и пытаться разрушить существующий демократический порядок", - сказал Шпётле. По словам эксперта, окончательно признать "Антифа" террористической организацией венгерский парламент может до конца осени, поскольку власти явно не хотят затягивать это дело. "Организацию следует запретить, поскольку она фактически действует по принципу франшизы, чтобы можно было создавать независимые друг от друга отдельные организации, но на самом деле цель у них одна и та же - сеять хаос, нигилизм, нападать на существующие демократические системы, будь то Германия, Италия, Австрия, США или любая другая страна мира," - отметил аналитик. Шпётле напомнил, что в США "Антифа" платили молодым афроамериканцам из движения Black Lives Matter, чтобы те устраивали погромы и беспорядки, а в Германии даже получали государственное финансирование, будучи зарегистрированными как культурно-образовательные учреждения для молодежи, и проводили лекции в университетах. "Самое интересное, что когда членов "Антифа" арестовывают и проверяют их биографию, оказывается, что большинство из них живут на социальное обеспечение. То есть они живут на поддержку государства, против которого выступают. Так что это очень мерзкая организация, и было бы очень хорошо добиться всемирного запрета "Антифа", - добавил он. При этом Евросоюз явно осудит Венгрию за признание движения террористическим и будет утверждать, что это "объединение демократической молодежи, борющейся с фашизмом, и их деятельность следует поддерживать", отдельные страны сообщества тоже вряд ли последуют примеру США и Венгрии, предположил Шпётле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас, где призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим по примеру США. Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов". В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Орбан ранее заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз.

венгрия

сша

германия

2025

