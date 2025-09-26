Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире - РИА Новости, 26.09.2025
21:33 26.09.2025
Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире
Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире - РИА Новости, 26.09.2025
Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире
Доверие к российским вакцинам очень высокое во всём мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доверие к российским вакцинам очень высокое во всём мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министра в ходе лекции федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание", спросили, какие российские разработки можно назвать прорывными. Он рассказал о вакцине "Спутник", которая "обошла 70 стран". "И я вам хочу сказать, что это не первая вакцина, которая спасает такое количество людей и такое количество жизней. У нас доверие к российским вакцинам очень высокое во всем мире", - сказал Мурашко в ходе лекции. Также министр отметил известный всем препарат против болезни Бехтерева, разработанный Пiroговским Университетом, и аппарат Илизарова, который разработан в России и по сей день активно используется при травмах и боевых ранениях. "Поэтому российских разработок много, и самое главное, что сейчас появился новый толчок в программах, которые одобрены президентом для не только разработок, но и доведения это до промышленности. То, что я вам сказал, сегодня у нас есть возможности строить, в том числе, свои предприятия", - добавил он.
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире

Мурашко: доверие к российским вакцинам очень высокое во всем мире

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доверие к российским вакцинам очень высокое во всём мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министра в ходе лекции федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание", спросили, какие российские разработки можно назвать прорывными. Он рассказал о вакцине "Спутник", которая "обошла 70 стран".
"И я вам хочу сказать, что это не первая вакцина, которая спасает такое количество людей и такое количество жизней. У нас доверие к российским вакцинам очень высокое во всем мире", - сказал Мурашко в ходе лекции.
Также министр отметил известный всем препарат против болезни Бехтерева, разработанный Пироговским Университетом, и аппарат Илизарова, который разработан в России и по сей день активно используется при травмах и боевых ранениях.
"Поэтому российских разработок много, и самое главное, что сейчас появился новый толчок в программах, которые одобрены президентом для не только разработок, но и доведения это до промышленности. То, что я вам сказал, сегодня у нас есть возможности строить, в том числе, свои предприятия", - добавил он.
ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
