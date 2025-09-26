Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире
Мурашко: доверие к российским вакцинам очень высокое во всем мире
Министр здравоохранения Михаил Мурашко . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доверие к российским вакцинам очень высокое во всём мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министра в ходе лекции федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание", спросили, какие российские разработки можно назвать прорывными. Он рассказал о вакцине "Спутник", которая "обошла 70 стран".
"И я вам хочу сказать, что это не первая вакцина, которая спасает такое количество людей и такое количество жизней. У нас доверие к российским вакцинам очень высокое во всем мире", - сказал Мурашко в ходе лекции.
Также министр отметил известный всем препарат против болезни Бехтерева, разработанный Пироговским Университетом, и аппарат Илизарова, который разработан в России и по сей день активно используется при травмах и боевых ранениях.
"Поэтому российских разработок много, и самое главное, что сейчас появился новый толчок в программах, которые одобрены президентом для не только разработок, но и доведения это до промышленности. То, что я вам сказал, сегодня у нас есть возможности строить, в том числе, свои предприятия", - добавил он.
