https://ria.ru/20250926/vaktsiny-2044708837.html

Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире

Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире - РИА Новости, 26.09.2025

Мурашко рассказал об уровне доверия к российским вакцинам в мире

Доверие к российским вакцинам очень высокое во всём мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:33:00+03:00

2025-09-26T21:33:00+03:00

2025-09-26T21:33:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доверие к российским вакцинам очень высокое во всём мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министра в ходе лекции федерального просветительского марафона "Знание.Первые" общества "Знание", спросили, какие российские разработки можно назвать прорывными. Он рассказал о вакцине "Спутник", которая "обошла 70 стран". "И я вам хочу сказать, что это не первая вакцина, которая спасает такое количество людей и такое количество жизней. У нас доверие к российским вакцинам очень высокое во всем мире", - сказал Мурашко в ходе лекции. Также министр отметил известный всем препарат против болезни Бехтерева, разработанный Пироговским Университетом, и аппарат Илизарова, который разработан в России и по сей день активно используется при травмах и боевых ранениях. "Поэтому российских разработок много, и самое главное, что сейчас появился новый толчок в программах, которые одобрены президентом для не только разработок, но и доведения это до промышленности. То, что я вам сказал, сегодня у нас есть возможности строить, в том числе, свои предприятия", - добавил он.

https://ria.ru/20250923/uchenye-2043718063.html

https://ria.ru/20250827/vaktsina-2037767878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество