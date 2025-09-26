Рейтинг@Mail.ru
Выездные вакцинации питомцев проведут в 52 парках Подмосковья
26.09.2025
Выездные вакцинации питомцев проведут в 52 парках Подмосковья
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выездные вакцинации домашних животных пройдут в 52 парках Подмосковья в октябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, владельцы смогут поставить питомцев на учет в Реестр домашних животных Подмосковья, провести чипирование и вакцинировать от бешенства. Удобный формат позволяет пройти необходимые процедуры во время прогулки без предварительной записи в ветклинику. В ведомстве отметили, что вакцинация остается надежным способом профилактики вирусных болезней животных, а регистрация с установкой микрочипа помогает быстро вернуть потерявшегося питомца и подтвердить право собственности. Каждый чип содержит уникальный код, связанный в системе с контактами владельца. Это требование обязательно для собак старше трех месяцев – их необходимо ставить на учет. Акция организована министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрациями муниципальных образований. Регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, а установка чипа оплачивается отдельно.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выездные вакцинации домашних животных пройдут в 52 парках Подмосковья в октябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, владельцы смогут поставить питомцев на учет в Реестр домашних животных Подмосковья, провести чипирование и вакцинировать от бешенства. Удобный формат позволяет пройти необходимые процедуры во время прогулки без предварительной записи в ветклинику.
В ведомстве отметили, что вакцинация остается надежным способом профилактики вирусных болезней животных, а регистрация с установкой микрочипа помогает быстро вернуть потерявшегося питомца и подтвердить право собственности. Каждый чип содержит уникальный код, связанный в системе с контактами владельца. Это требование обязательно для собак старше трех месяцев – их необходимо ставить на учет.
Акция организована министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрациями муниципальных образований. Регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, а установка чипа оплачивается отдельно.
