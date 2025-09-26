https://ria.ru/20250926/vagony-2044501288.html

В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов

происшествия

смоленская область

московская железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов после столкновения с грузовиком, сообщила МЖД."Сегодня в 07:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", — говорится в публикации.По данным МЖД, пострадала локомотивная бригада, машиниста и его помощника госпитализировали с травмами средней тяжести. В МВД рассказали, что грузовик выехал на запрещающий знак семафора. Управление на транспорте СК уточнило, что водитель, предварительно, погиб.Всего загорелись 16 вагонов, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Из-за ЧП отменили четыре электрички между Белоруссией и Россией, а также несколько пригородных рейсов в Смоленской области, пассажиров повезут автобусами.Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

