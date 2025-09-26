Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 26.09.2025 (обновлено: 13:35 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/vagony-2044501288.html
В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов - РИА Новости, 26.09.2025
В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов после столкновения с грузовиком, сообщила МЖД. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:39:00+03:00
2025-09-26T13:35:00+03:00
происшествия
смоленская область
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044547256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0558118e2c4c18ae47a7156f987faed0.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов после столкновения с грузовиком, сообщила МЖД."Сегодня в 07:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", — говорится в публикации.По данным МЖД, пострадала локомотивная бригада, машиниста и его помощника госпитализировали с травмами средней тяжести. В МВД рассказали, что грузовик выехал на запрещающий знак семафора. Управление на транспорте СК уточнило, что водитель, предварительно, погиб.Всего загорелись 16 вагонов, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Из-за ЧП отменили четыре электрички между Белоруссией и Россией, а также несколько пригородных рейсов в Смоленской области, пассажиров повезут автобусами.Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с места происшествия в Смоленской области
Видео с места происшествия в Смоленской области.
2025-09-26T09:39
true
PT0M36S
Пожар после столкновения поезда с автомобилем
Пожар после столкновения поезда с автомобилем
2025-09-26T09:39
true
PT1M19S
Видео МЧС с места ДТП в Смоленской области
Видео с места в Смоленской области, где столкнулись грузовик и грузовой поезд, публикует МЧС
2025-09-26T09:39
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044547256_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1e54ead91a60b444f6117607854cafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленская область, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)

В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Смоленской области 18 вагонов с топливом сошли с рельсов после столкновения с грузовиком, сообщила МЖД.
«
"Сегодня в 07:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", — говорится в публикации.
По данным МЖД, пострадала локомотивная бригада, машиниста и его помощника госпитализировали с травмами средней тяжести.
В МВД рассказали, что грузовик выехал на запрещающий знак семафора. Управление на транспорте СК уточнило, что водитель, предварительно, погиб.
Всего загорелись 16 вагонов, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Из-за ЧП отменили четыре электрички между Белоруссией и Россией, а также несколько пригородных рейсов в Смоленской области, пассажиров повезут автобусами.
Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
 
ПроисшествияСмоленская областьМосковская железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала