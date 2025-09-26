https://ria.ru/20250926/usa-2044645786.html

Трамп обвинил демократов в надвигающемся шатдауне

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране суждено наступить шатдауну, то "пусть так и будет", отметив, что вина за такое развитие событий будет лежать на демократах в конгрессе."Если шатдауну суждено случиться, да будет так. Однако винить за шатдаун следует именно их (демократов - ред.)", - сказал глава государства в ходе краткой беседы с журналистами пула Белого дома.Трамп ранее отменил встречу с лидерами демократов, заявив, что их требования по временной бюджетной сделке являются "несерьёзными". Как писало ранее издание Politico, в Белом доме рассчитывают, что демократы не смогут долго выдерживать шатдаун и вскоре вернутся к переговорам на условиях администрации.

