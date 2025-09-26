Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил демократов в надвигающемся шатдауне - РИА Новости, 26.09.2025
17:19 26.09.2025 (обновлено: 17:28 26.09.2025)
Трамп обвинил демократов в надвигающемся шатдауне
в мире
сша
дональд трамп
конгресс сша
администрация президента сша
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране суждено наступить шатдауну, то "пусть так и будет", отметив, что вина за такое развитие событий будет лежать на демократах в конгрессе."Если шатдауну суждено случиться, да будет так. Однако винить за шатдаун следует именно их (демократов - ред.)", - сказал глава государства в ходе краткой беседы с журналистами пула Белого дома.Трамп ранее отменил встречу с лидерами демократов, заявив, что их требования по временной бюджетной сделке являются "несерьёзными". Как писало ранее издание Politico, в Белом доме рассчитывают, что демократы не смогут долго выдерживать шатдаун и вскоре вернутся к переговорам на условиях администрации.
сша
в мире, сша, дональд трамп, конгресс сша, администрация президента сша
В мире, США, Дональд Трамп, Конгресс США, Администрация президента США
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если в стране суждено наступить шатдауну, то "пусть так и будет", отметив, что вина за такое развитие событий будет лежать на демократах в конгрессе.
«
"Если шатдауну суждено случиться, да будет так. Однако винить за шатдаун следует именно их (демократов - ред.)", - сказал глава государства в ходе краткой беседы с журналистами пула Белого дома.
Трамп ранее отменил встречу с лидерами демократов, заявив, что их требования по временной бюджетной сделке являются "несерьёзными". Как писало ранее издание Politico, в Белом доме рассчитывают, что демократы не смогут долго выдерживать шатдаун и вскоре вернутся к переговорам на условиях администрации.
В сенате США назвали единственный способ избежать шатдауна
21 сентября, 16:53
В миреСШАДональд ТрампКонгресс СШААдминистрация президента США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
