Госдолг Украины в августе вырос почти на шесть миллиардов долларов
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 26.09.2025
Госдолг Украины в августе вырос почти на шесть миллиардов долларов
Государственный долг Украины в августе вырос почти на 6,6 миллиарда долларов, достигнув 192,7 миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов страны.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Государственный долг Украины в августе вырос почти на 6,6 миллиарда долларов, достигнув 192,7 миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов страны.Как сообщал ранее минфин, по состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,77 триллиона гривен, или 186,13 миллиарда долларов."В течение августа 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,58 миллиарда долларов", - следует из информационной справки о госдолге страны, опубликованной на сайте минфина.По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,71 миллиарда долларов.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Государственный долг Украины в августе вырос почти на 6,6 миллиарда долларов, достигнув 192,7 миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов страны.
Как сообщал ранее минфин, по состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,77 триллиона гривен, или 186,13 миллиарда долларов.
"В течение августа 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,58 миллиарда долларов", - следует из информационной справки о госдолге страны, опубликованной на сайте минфина.
По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,71 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
