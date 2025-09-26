https://ria.ru/20250926/ukraina-2044626417.html

Госдолг Украины в августе вырос почти на шесть миллиардов долларов

Госдолг Украины в августе вырос почти на шесть миллиардов долларов - РИА Новости, 26.09.2025

Госдолг Украины в августе вырос почти на шесть миллиардов долларов

Государственный долг Украины в августе вырос почти на 6,6 миллиарда долларов, достигнув 192,7 миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов страны. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:37:00+03:00

2025-09-26T16:37:00+03:00

2025-09-26T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Государственный долг Украины в августе вырос почти на 6,6 миллиарда долларов, достигнув 192,7 миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов страны.Как сообщал ранее минфин, по состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,77 триллиона гривен, или 186,13 миллиарда долларов."В течение августа 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 миллиарда гривен, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,58 миллиарда долларов", - следует из информационной справки о госдолге страны, опубликованной на сайте минфина.По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг составил 7,951 триллиона гривен, или 192,71 миллиарда долларов.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.

https://ria.ru/20250926/politico-2044488563.html

https://ria.ru/20250918/ukraina-2042833061.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато