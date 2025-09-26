Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала охоту на ведьм на Украине
15:35 26.09.2025
Захарова прокомментировала охоту на ведьм на Украине
Захарова прокомментировала охоту на ведьм на Украине
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поиск "русского следа" в НАБУ и САП - это "охота на ведьм" в последних неподконтрольных Владимиру Зеленскому политических элементах Украины с целью переподчинить себе эти структуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несмотря на провальную попытку взять под контроль деятельность национальных антикоррупционных механизмов и жёсткую реакцию Запада по этому поводу, режим Зеленского по-прежнему одержим идеей переподчинения себе этих структур. На Банковой решили действовать по уже отработанной схеме – искать среди сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пресловутый "русский след", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Она отметила, что в отношении наиболее близко подошедших к раскрытию масштабной коррупции следователей фабрикуются уголовные дела по обвинению в "преступных" связях с Россией, "госизмене" и "шпионаже". "В рамках этой "охоты на ведьм" был задержан и экстрадирован на Украину беглый депутат Верховной Рады Федор Христенко. Нет сомнений, что из него выбьют нужные показания для дальнейшей зачистки с помощью СБУ рядов угрожающих власти строптивых борцов с коррупцией. Дело в том, что НАБУ и САП, а также созданная на западные гранты система различных общественных организаций остаются последними неподконтрольными Зеленскому политическими элементами, которые, как он считает, могут быть использованы его противниками для свержения режима", - заявила Захарова. Она напомнила, что прошедшие в июле на Украине массовые протесты молодёжи в защиту НАБУ и САП показали, что эти опасения Зеленского не напрасны.
украина
россия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поиск "русского следа" в НАБУ и САП - это "охота на ведьм" в последних неподконтрольных Владимиру Зеленскому политических элементах Украины с целью переподчинить себе эти структуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на провальную попытку взять под контроль деятельность национальных антикоррупционных механизмов и жёсткую реакцию Запада по этому поводу, режим Зеленского по-прежнему одержим идеей переподчинения себе этих структур. На Банковой решили действовать по уже отработанной схеме – искать среди сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пресловутый "русский след", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
Она отметила, что в отношении наиболее близко подошедших к раскрытию масштабной коррупции следователей фабрикуются уголовные дела по обвинению в "преступных" связях с Россией, "госизмене" и "шпионаже".
"В рамках этой "охоты на ведьм" был задержан и экстрадирован на Украину беглый депутат Верховной Рады Федор Христенко. Нет сомнений, что из него выбьют нужные показания для дальнейшей зачистки с помощью СБУ рядов угрожающих власти строптивых борцов с коррупцией. Дело в том, что НАБУ и САП, а также созданная на западные гранты система различных общественных организаций остаются последними неподконтрольными Зеленскому политическими элементами, которые, как он считает, могут быть использованы его противниками для свержения режима", - заявила Захарова.
Она напомнила, что прошедшие в июле на Украине массовые протесты молодёжи в защиту НАБУ и САП показали, что эти опасения Зеленского не напрасны.
