26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 26.09.2025
В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
25 сентября, 21:50
Алаудинов назвал число безвозвратных потерь ВСУ
25 сентября, 21:50
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала