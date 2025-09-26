https://ria.ru/20250926/ukraina-2044559185.html
В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте
В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте
В Кремле заявили об ухудшении позиции Украины на фронте
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. С каждым днем позиция Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются", - сказал Песков журналистам.
