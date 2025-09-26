https://ria.ru/20250926/ukhod-2044619522.html
Более 20 участников спецоперации оформили уход на дому в Подмосковье
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более 20 участников СВО оформили бесплатный долговременный уход на дому в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "В нашем регионе пилотный проект системы долговременного ухода запущен два года назад. Помощь в рамках программы уже получили больше 1,5 тысячи пожилых людей и инвалидов, в том числе более 20 участников СВО. Эта программа является одной из мер комплексной поддержки бойцов", — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что программа включает помощь в быту, наблюдение за здоровьем, социальную и психологическую поддержку. В настоящий момент услуга доступна в пилотных территориях — городских округах Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Кашира, Орехово-Зуево и Ступино. Специалисты министерства социального развития и эксперты по определению нуждаемости жителей в социальном обслуживании выезжают на дом к людям, которые испытывают трудности с самообслуживанием и передвижением, проводят оценку их потребностей и разъясняют условия получения помощи. Ее могут оказывать как родственники, прошедшие специальное обучение, так и сотрудники социальных служб, в зависимости от конкретной ситуации в семье. Для оформления долговременного ухода нужно подать заявление на регпортале Подмосковья.
