В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес России
13:54 26.09.2025 (обновлено: 14:08 26.09.2025)
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес России
Угрозы Владимира Зеленского в адрес России подтверждают, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России подтверждают, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами он отметил, что Зеленский сыплет угрозами в адрес России направо и налево, что звучит достаточно безответственно."И, наверное, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире", - сказал Песков.
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес России

Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России подтверждают, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами он отметил, что Зеленский сыплет угрозами в адрес России направо и налево, что звучит достаточно безответственно.
"И, наверное, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире", - сказал Песков.
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
