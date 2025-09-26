https://ria.ru/20250926/ugrozy-2044560525.html
В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес России
Угрозы Владимира Зеленского в адрес России подтверждают, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес России подтверждают, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами он отметил, что Зеленский сыплет угрозами в адрес России направо и налево, что звучит достаточно безответственно."И, наверное, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире", - сказал Песков.
