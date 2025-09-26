Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не изменила политику после слов Трампа о российской нефти - РИА Новости, 26.09.2025
10:48 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044511650.html
Источник: Турция не изменила политику после слов Трампа о российской нефти
Источник: Турция не изменила политику после слов Трампа о российской нефти - РИА Новости, 26.09.2025
Источник: Турция не изменила политику после слов Трампа о российской нефти
Изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:48:00+03:00
2025-09-26T10:48:00+03:00
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
вашингтон (штат)
сша
турция
в мире
аэс "аккую"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "О каких-либо изменениях или решениях на данный момент не известно, но необходимо дождаться заявлений официальных лиц",- сказал собеседник агентства. Администрация Эрдогана ранее сообщила, что лидеры США и Турции обсудили на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".
вашингтон (штат)
сша
турция
дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (штат), сша, турция, в мире, аэс "аккую"
Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Вашингтон (штат), США, Турция, В мире, АЭС "Аккую"
Источник: Турция не изменила политику после слов Трампа о российской нефти

Изменений в политике Турции после призыва Трампа к отказу от нефти РФ нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне.
"О каких-либо изменениях или решениях на данный момент не известно, но необходимо дождаться заявлений официальных лиц",- сказал собеседник агентства.
Администрация Эрдогана ранее сообщила, что лидеры США и Турции обсудили на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы.
Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".
Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (штат)СШАТурцияВ миреАЭС "Аккую"
 
 
