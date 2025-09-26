Источник: Турция не изменила политику после слов Трампа о российской нефти

https://ria.ru/20250926/turtsiya-2044511650.html

АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция перестанет закупать российскую нефть. Глава Белого дома провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг в Вашингтоне. "О каких-либо изменениях или решениях на данный момент не известно, но необходимо дождаться заявлений официальных лиц",- сказал собеседник агентства. Администрация Эрдогана ранее сообщила, что лидеры США и Турции обсудили на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Россия является одним из главных поставщиков энергоресурсов в Турцию, при сотрудничестве сторон в турецкой провинции Мерсин строится АЭС "Аккую".

